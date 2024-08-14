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ББР Банк рассказал, как можно стать клиентов в один/два шага

Стать клиентом ББР Банка в один/два шага можно с помощью биометрической идентификации, говорится в сообщении банка.

Удаленная идентификация - это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных (изображения лица и голоса).

  • сделав два шага

Если еще не сдавали биометрические данные – тогда сначала необходимо пойти в ближайший  банк и сдать биометрию.

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Здесь перечень банков, где можно пройти регистрация в ЕСИА и Единой биометрической системе. 

Именно так и сделал покупатель японского автомобиля, свой кейс он описал на drive2.ru. 

– В ББР Банке имеется возможность зарегестрироваться через биометрию, поэтому открыл счет в ББР без посещения, ну а дальше перевел деньги туда и отправил свифтом в Японию, – рассказали клиент ББР Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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