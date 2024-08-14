ББР Банк рассказал, как можно стать клиентов в один/два шага

Стать клиентом ББР Банка в один/два шага можно с помощью биометрической идентификации, говорится в сообщении банка.

Удаленная идентификация - это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных (изображения лица и голоса).

сделав два шага

Если еще не сдавали биометрические данные – тогда сначала необходимо пойти в ближайший банк и сдать биометрию.

Здесь перечень банков, где можно пройти регистрация в ЕСИА и Единой биометрической системе.

Именно так и сделал покупатель японского автомобиля, свой кейс он описал на drive2.ru.

– В ББР Банке имеется возможность зарегестрироваться через биометрию, поэтому открыл счет в ББР без посещения, ну а дальше перевел деньги туда и отправил свифтом в Японию, – рассказали клиент ББР Банка.