По итогам июля средний лимит по кредитным картам вырос до 136 тыс. рублей

За июль банки открыли 2,31 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 314,47 млрд руб. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В годовом отношении количество выдач сократилось на 1%, общий объем одобренных лимитов вырос на 7%, В июле прошлого года было выдано 2,33 млн карт на 294,59 млрд руб. Средний размер лимита увеличился на 7%: со 127 тыс. руб. в июле 2023 г. до 136 тыс. руб. в июле 2024 г.

По сравнению с результатами июня 2024 г. в июле количество выдач кредитных карт сократилось на 4%, объем вырос на 6%. В июне было оформлено 2,41 млн карт с общим лимитом 295,69 млрд руб. Средний лимит по кредитке вырос на 11%, в июне он составлял 123 тыс. руб.

Всего по итогам 7 месяцев 2024 года россияне оформили 16,43 млн кредитных карт на 1,94 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество и объем выдач выросли на 9%. С января по июль 2023 г. банки выдали 15,10 млн карт с общим лимитом 1,79 трлн руб.

Количество выдач кредитных карт в регионах РФ в июле по сравнению с результатами июня сократилось. Исключение составила республика Якутия, где количество выданных в течение месяца кредиток осталось практически на прежнем уровне. Объем лимитов по картам в большинстве регионов снизился, наибольшее снижение зафиксировано в Еврейской АО: -31%. Без изменений в течение месяца показатель остался в республике Коми, Башкортостане, Якутии и Тюменской области.

В ТОП-5 регионов по объемам лимитов кредитных карт в июле вошли:

Москва – 173,45 тыс. карт с общим лимитом 33,09 млрд руб.,

Московская обл. – 132,91 тыс. карт на 22,21 млрд руб.,

Санкт-Петербург – 89,61 тыс. карт на 13,27 млрд руб.,

Краснодарский край – 82,46 тыс. карт на 11,39 млрд руб.,

Свердловская обл. – 68,19 тыс. карт на 8,43 млрд руб.

Средний размер лимита по выданным в регионах в июле кредитным картам по сравнению с результатами июня в основном вырос. Самые крупные лимиты по картам в июле были одобрены жителям Чукотского АО – в среднем 321 тыс. руб. В Москве средний лимит по карте был равен 191 тыс. руб., в Московской обл. – 167 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 148 тыс. руб., Ленинградской обл. – 129 тыс. руб.