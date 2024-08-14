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«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 дебетовых карт с высоким доходом на остаток

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в июльский Топ-3 рейтинга дебетовых карт с высоким процентом на остаток, по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков на 07.08.2024 года, которые в итоговой подборке карт ранжировались по показателю доходности.

Как отметили в комментариях эксперты, максимальная доходность, которую можно получить по карте «Прибыль», составляет 15% – в первый месяц такой процент на остаток до 500 000 рублей (включительно) начисляется без каких-либо условий, затем необходимо совершать покупки на сумму от 10 000 рублей в месяц. Ставка при несоблюдении условия составляет 0,1% годовых.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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