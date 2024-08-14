Сибиряки назвали самые удобные устройства с голосовыми помощниками

98% россиян знают, что такое голосовой помощник. Хотя бы один раз им пользовались ⅔ респондентов, следует из опроса ВТБ. Большинство пользователей голосовых помощников включают их со смартфона (81%). Однако среди другой техники россияне назвали и более экзотические варианты, такие как бытовая техника и приборы освещения.

Сибиряки вслед за смартфоном (76%) назвали среди нескольких удобных для этого устройств: смарт колонку или станцию (40%), 26% – ноутбук и 18% умное ТВ. Также голосовой помощник жители Сибири запускают с планшета (16%), с умных часов (10%).

Ассистенты могут управлять чайниками, кофеварками, плитой и духовкой, холодильником, посудомойкой, душем, верхним светом и настольными лампами и проч.

Наиболее востребованные возможности голосовых помощников для большинства жителей Сибири – поиск информации в интернете (72%) и ответы на интересующие вопросы (63%), прогноз погоды (54%). Чуть менее популярен функционал музыкального плеера (56%) и будильника (44%).

Голосовые помощники также востребованы у сибиряков в финансовой сфере. Более половины опрошенных считают, что наиболее полезная услуга для управления голосом – запрос баланса по картам и счетам (54%), финансовое консультирование (43%) и ежедневные рутинные операции (38%). Также 38% опрошенных узнают через голосового ассистента финансовые новости, 28% спрашивают инвестиционные советы, 16% управляют семейным бюджетом.

“Уже у половины пользователей голосовые ассистенты востребованы как помощники в вопросах управления финансами. А каждый четвёртый пользователь применяет их для операций daily-banking. Мы видим запрос на расширение функций голосовых помощников и предполагаем, что в будущем все более востребованными станут сервисы семейного банкинга с голосовым управлением", – прокомментировал начальник управления "Контактный центр" банка ВТБ Руслан Фазилов.

* Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.