Компания Imredi организовала работу распределённой команды в Яндекс 360 для бизнеса

Imredi — высокотехнологичная компания, которая создаёт для розничных сетей и офлайн-ретейлеров программные продукты для решения прикладных задач с использованием искусственного интеллекта. Чтобы выстроить бизнес-процессы и наладить взаимодействие с корпоративными заказчиками, компания подключила онлайн-офис для совместной работы Яндекс 360 для бизнеса.

Перед Imredi стояло несколько задач: организовать слаженную работу распределённой команды, объединить внутренние и внешние коммуникации в рамках одного сервиса и найти надёжное решение для хранения документов и общей информации. Яндекс 360 для бизнеса позволил закрыть их все.

Сейчас более 80 сотрудников компании из разных городов России используют инструменты онлайн-офиса. Они назначают созвоны в Календаре, получают оповещения о них на Почту, а затем встречаются в Телемосте — сервисе для видеовстреч. Так в Imredi провели уже более 50 000 встреч с командой и партнёрами. Отчётная документация и файлы по проектам теперь хранятся на Диске: права доступа к ним ограничивают, чтобы обезопасить корпоративную информацию.

Благодаря Яндекс 360 для бизнеса компания также смогла упростить процедуру онбординга. Новые сотрудники легко подключаются к онлайн-офису и быстро разбираются в инструментах, интерфейс которых интуитивно понятен. Администрирование сервисов не требует много ресурсов со стороны коллег из IT-отдела.

«Переход на онлайн-офис Яндекс 360 для бизнеса позволил не только организовать процессы внутри компании, но и снизить общую нагрузку. За стабильность работы сервисов и безопасность данных отвечает команда Яндекс 360. Мы же оптимизировали затраты и сосредоточились на развитии собственного цифрового продукта», — Максим Семиренко, заместитель генерального директора и сооснователь компании Imredi.