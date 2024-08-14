В Иркутской области чиновница отдала многолетние накопления телефонным мошенникам

46-летняя сотрудница администрации в Братском районе стала жертвой злоумышленников, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Известно, что потерпевшая нашла в Интернете объявление о дополнительном заработке. После регистрации на онлайн-платформе в мессенджере ей позвонил лжеброкер. Злоумышленник проинструктировал заявительницу о способах дистанционного заработка, а затем предложил внести деньги.

Жительница района перевела по указанному номеру телефона полмиллиона рублей, которые копила долгие годы. После чего аферист заявил о необходимости увеличить лимит для «вывода» прибыли. Тогда чиновница заняла у брата 919 тысяч рублей, треть из которых составили собственные накопления, остальную сумму мужчина оформил в кредит.

Женщина попыталась перечислить крупную сумму по заданным реквизитам, но банк отклонил операцию. Тогда потерпевшая поехала в отделение финансовой организации и с помощью оператора осуществила перевод. Специалист поинтересовалась, кому и с какой целью предназначена такая сумма, но женщина не стала ничего объяснять и настоятельно попросила выполнить операцию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ведется расследование.