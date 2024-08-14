Дети из многодетных семей смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Приангарье

В регионе расширен перечень мер социальной поддержки многодетных семей. С 1 сентября 2024 года в Приангарье установлен бесплатный проезд школьников на общественном транспорте, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Для оформления этой меры социальной поддержки и подачи заявления на выпуск электронных социальных проездных билетов уже сейчас можно обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в отделение МФЦ», – говорится в сообщении.

В минсоцразвития региона обращают внимание, что при подаче заявления на выпуск ЭСПБ требуется не только присутствие законного представителя, но и ребенка, на которого оформляется проездной, в связи с тем, что билет содержит фотографию школьника.

Право на бесплатный проезд школьников имеют многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума.