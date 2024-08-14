Рост экспорта продукции АПК зафиксировали в Иркутской области

На 6% в натуральном выражении увеличился экспорт продукции агропромышленного комплекса Иркутской области, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В частности, за первое полугодие объем произведенной и экспортируемой продукции в сравнении с 2023 годом вырос с 57,1 тыс. тонн до 60,6 тыс. тонн.

Объем экспорта продукции вырос по следующим товарным группам: зерновые культуры, продукция масложировой и молочной отраслей. В сегменте молочной продукции лидером является масло сливочное, среди зерновых культур основные поставки приходятся на ячмень и овес. Лидером из числа масложировой продукции является маргарин.

Сегодня в регионе действует более 20 организаций-экспортеров, поставляющих широкий спектр своей продукции в зарубежные страны. География поставок продукции агропромышленного комплекса Приангарья охватывает более 30 государств. В первую тройку лидеров входят страны восточной Азии: Китай, Монголия и Корея.