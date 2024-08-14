Свыше 30 объектов культуры отремонтируют в Иркутской области за 760 млн рублей

В Иркутской области в этом году ведут капитальный ремонт в 19 являются муниципальных и 13 региональных объектах культуры. Это ДК, библиотеки, музеи, театры, детские школы искусств, профильные центры, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 760 млн рублей. Работы проводят в учреждениях в Усть-Удинском, Слюдянском, Боханском, Братском, Нижнеилимском, Усольском, Эхирит-Булагатском и других районах Иркутской области.

Например, ремонт идет в Иркутской областной детской школе искусств, Иркутском театре юного зрителя им. А. Вампилова, сельских клубах в деревнях Заглик и Леонова, детской школе искусств имени А. В. Кузакова в Киренске, Историко-художественном музее им. академика М. К. Янгеля в Железногорске-Илимском и других.

В зданиях приводят в порядок фасады, меняют окна и двери, красят стены, потолки, ремонтируют полы, обновляют инженерные системы. Работы планируется завершить до конца года.