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Популярная группа с «Фабрики звезд» бесплатно выступит для иркутян

Финалист седьмого сезона российского проекта «Фабрика звезд-7», группа «Инь-ян» даст бесплатный концерт в городе Иркутске. Она выступит в рамках фестиваля «Счастье чистой воды» в ближайшие выходные, рассказали в пресс-службе мэрии.

Послушать музыкантов можно будет в заключительный день мероприятия – 18 августа. Концерт начнется в 20:00. Он станет подарком от местной компании. Участники группы исполнят как известные, так и новые песни.

Продолжат концертную программу местные диджеи. Они представят популярные музыкальные композиции в современной обработке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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