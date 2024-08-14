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Десятки судовладельцев на Байкале нарушают правила перевозки

Рейды провели на Байкале для проверки судовладельцев. Установлено, что десятки из них нарушают действующие правила, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

За два дня было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Основанием для них стали пренебрежение требованиями обеспечения безопасности пассажиров и правилами эксплуатации судов, управление транспортом лицом без прав, остановки в запрещенных местах, отсутствие при себе разрешительных документов на управление судном, езда в состоянии опьянения.

Аналогичные мероприятия будут продолжены. Кроме того, в местах массового отдыха гражданам раздают памятки, проводятся профилактические беседы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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