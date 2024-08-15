Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 августа: 7 152,0298 руб/1 г золота и 80,1400/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 152,0298 руб.

1 грамм серебра - 80,1400 руб.

1 грамм платины - 2 717,2200 руб.

1 грамм палладия - 2 711,4399 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 149,2000 р. (2,04%) .

Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1700 р. (3,81%) .

Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 77,1401 р. (2,76%) .