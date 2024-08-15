Иркутяне благодарят энергетиков за проверки майнеров

Жители из разных городов Приангарья оставляют отзывы в сообществах и мобильных сервисах о работе сотрудников «Иркутскэнергосбыта» и благодарят за оперативное реагирование на сообщения о работе майнингового оборудования в непредназначенных для этого местах. Криптопредприниматели часто рискуют не только своей безопасностью, но и тех, кто живет по соседству как в многовартирных, так и в частных домах.

Инспекторы «Иркутскэнергосбыта» проверяют каждое сообщение от обеспокоенных жителей. С начала 2024 года энергетикам поступило более 1200 сигналов от сибиряков с просьбой проверить адреса с подозрением на майнинг криптовалюты. Многие из них после проведенной энергетиками работы благодарят за сохранение комфорта и безопасности в домах.

«Спасибо, что наконец разобрались, вся улица страдала. Больше не надо бегать к счетчику несколько раз за вечер, чтобы перезагрузить прибор, ведь свет в доме теперь не мигает», – пишет подписчик «Свет38» во Вконтакте.

Аналогичные сообщения приходят постоянно. Больше всего люди переживают за безопасность: «Видел на прошлой неделе в окно, как ваши приезжали, что-то на столбе у соседа делали. После этого искрить у него там перестало, а у нас с тех пор в розетке всегда 220. Теперь хоть спать спокойно будем. Спасибо, что проехали к нам».

Из Одноклассников пришла такая обратная связь от Татьяны из Ангарска: «Благодарю за участие! Переживаю за себя и других соседей, так как готовим еду на газовой плите, мало ли чего». Тревожность ангарчан можно понять, почти все многоквартирные дома города нефтехимиков газифицированы, это повышает риски при неполадках в работе энергоемкого оборудования.

Бытовые электрические сети не рассчитаны на круглосуточную работу подобного оборудования. К тому же оно дает очень высокую постоянную нагрузку, что создает угрозу стабильному и бесперебойному электроснабжению – приводит к скачкам напряжения и риску возникновения пожаров.

«Уже целый месяц живем с нормальным светом, за это время только одно отключение, и то всего на час, видимо из-за сильного ветра. Больше не переживаем за холодильник и бойлер» – пишет пользователь в Телеграм. Первое, на что могут обратить внимание жители и указать в своем обращении, – это нехарактерный шум в квартирах. «Спасибо за наши спокойные вечера. Дома после работы было невозможно отдохнуть из-за постоянного гула и вибрации стен. А теперь слава богу все в порядке, живем в тишине».

Процесс выявления и подтверждения майнинга в многоквартирных и частных домах длительный. Он не ограничивается посещением предполагаемого адреса и включает в себя ряд долгосрочных мер.

В некоторых случаях злоумышленники временно выключают оборудование в надежде, что наказания удастся избежать, однако бдительные горожане помогают ускорить работу по сбору доказательной базы. «Здравствуйте. Снова пишу вам. После обращения шум прекратился, но вот прямо сейчас снова слышен низкочастотный гул. Прошу проверить повторно энергопотребление дома. Кроме того, в нашем доме также еще у кого-то установлено майнинговое оборудование, поскольку соседи видели коробки от этой техники возле подъезда».

Иркутский район является одним из наиболее проблемных с точки зрения распространения майнинга криптовалюты в частном секторе. Проблема не менее актуальна и для прилегающих к населенным пунктам территорий: Шелеховский и Слюдянский районы, Ангарский городской округ. В городах чаще всего от майнинга криптовалюты страдают жители многоквартирных домов, что подтверждается такими обращениями: «Спасибо, что быстро пришли! Вчера соседка видела, как этот человек уносил в машину асики с балкона».

– Мы в свою очередь также хотим поблагодарить жителей региона за обращения с их стороны, – Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта».

Ведь только совместными усилиями можно своевременно обнаружить проблему и решить ее. Для нас такие отзывы – это, во-первых, наглядность результата, а во-вторых – подтверждение необходимости работать в данном направлении. Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить безопасность и комфорт в домах жителей региона.

Свои опасения о работе майнингового оборудования вне специализированных площадок можно сообщить энергетикам несколькими способами: по номеру Единого энергетического информационно-справочного центра 8-800-100-9-777, 8 3952 790-777 (при звонке из другого региона), в аккаунты «Свет38» в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Телеграм или направить письмо на электронную почтуmining@es.irkutskenergo.ru.