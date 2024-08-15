Российские предприятия вернулись к прибыли

За январь – май 2024 года она увеличилась на 13% – до 13 трлн рублей, выяснили «Известия».

Общий объем прибыли российских компаний (сальдированный результат деятельности организаций, то есть «прибыль минус убыток») за январь – май 2024-го вырос на 13,6%: с 11,3 трлн до 13 трлн рублей.

В частности, прирост прибыли в строительстве составил 69%. В сфере добычи нефти и газа, а также в автопроме показатель взлетел на 66%. В добывающей промышленности он подскочил на 44%, а в сельском хозяйстве – на 30%.

Тенденция демонстрирует устойчивый рост отраслей отечественной промышленности вопреки санкционному давлению и другими внешним обстоятельствам, отметил экономист, член Московского регионального отделения «Деловой России» Алексей Хижняк.

Для сравнения: годом ранее за тот же период (с января по май) общий объем прибыли предприятий показал снижение на 21,3% (по сравнению с пятью месяцами 2022-го). Низкая база – лишь одна из причин высокой динамики, отметил генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислав Онищенко.

Ранее вице-президент Российской Гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Андрей Бриль заявил о том, что регионам остро недостает инвестиций, в том числе в строительной отрасли. Не меньше региональной экономике нужны и новые компетенции. А привлечение федеральных компаний с большим оборотным капиталом, с опытом применения различных финансовых механизмов, считает эксперт, позволяет решить этот вопрос. Однако местное девелоперское сообщество, как правило, не хочет делиться своей прибылью, своими доходными нишами с новыми участниками.