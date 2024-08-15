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Иркутские риелторы познакомились с новым сервисом по продаже недвижимости

Сбер провел конференцию для риелторов, на которой презентовал сервис продажи новостроек Домклик.

К 150 собравшимся на площадке Байкальского банка представителям агентов недвижимости присоединились к трансляции агенты Иркутской области, Забайкальского края, Республик Бурятии и Якутии.

Застройщики-партнеры, подключившие этот сервис, презентовали агентам недвижимости – гостям и участникам конференции, строящиеся жилые комплексы.

В апреле этого года Домклик запустил сервис для застройщиков и агентов, позволяющий проводить сделки с новостройками на единой платформе.

С помощью нового сервиса девелоперы могут подключить дополнительный канал продаж в лице профессиональных агентов по недвижимости, а риелторы — заработать на продаже новостройки от застройщика и получить вознаграждение сразу после сделки. Сервис представлен в 14 регионах России, а до конца года охватит всю страну.

«Мы внедряем удобные и нужные сервисы для застройщиков и агентств недвижимости, которые позволяют расширять количество своих партнеров и, соответственно, покупателей. Следующую встречу мы проведем уже с участием федеральных застройщиков», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Всего участие в мероприятие приняли более 350 представителей строительных компаний и агентств недвижимости региона.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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