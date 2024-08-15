Прокуратура заинтересовалась массовым отказом девятиклассникам в переходе в 10-й класс

Школы объясняли свои действия тем, что дальше обучение проводится только в профильных классах, в которые берут только лучших. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры.

Прокурорские проверки показали, что в ряде регионов, в том числе Краснодарском крае и Оренбургской области, местные органы власти и руководство школ, вопреки положениям закона и желанию детей, отказывают девятиклассникам в зачислении в 10-й класс, объясняя это тем, что «дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов».

При этом универсальные классы, в которых могли бы учиться те, кто не проходит в профильные, в школах попросту отсутствуют.

«В результате старшие классы формируются на основании индивидуального отбора, критерии которого определяются школами произвольно (с учетом среднего балла аттестата об основном общем образовании, результатов внутришкольной диагностики или основного государственного экзамена по профильным предметам, содержания портфолио обучающегося и др.)», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В качестве примера приводится ситуация в одной из краснодарских школ, где сразу 46 подростков получили отказ в дальнейшем обучении, потому что средний балл аттестата у них ниже 4,4. Родители обратились в Генпрокуратуру, и права детей были восстановлены, а в отношении директора учебного заведения возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее стало известно, что в Иркутске 37% родителей довольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году, 34% – нет. Матери чаще, что называется, «в теме»: среди них больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен. 23% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 72% отрицательно. Причем уровень поддержки современной системы итоговой аттестации 11-классников значительно выше среди родителей, чьи дети сдали единый госэкзамен хорошо: из них одобряют ЕГЭ 35%.