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Доходы региональных бюджетов от налога на прибыль снизились на 10%

Поступления доходов от налога на прибыль организаций в региональные бюджеты сократились в первом полугодии 2024 года почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Эксперт РА».

Авторы связывают сокращение сбора этого налога с эффектом высокой базы прошлого года. Кроме того, негативную динамику демонстрируют поступления по налогу на имущество организаций.

Общие доходы региональных бюджетов выросли в первом полугодии на 6,5% год к году и составили 9,7 трлн руб. (по сравнению с 9,1 трлн в первом полугодии 2023-го).

Рост доходной части наблюдался в 55 регионах из 85 (данные из новых территорий не исследовались). Основным фактором стал прирост поступлений от налога на доходы физических лиц на фоне роста зарплат.

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В свою очередь, увеличение доходной части региональных бюджетов обусловлено позитивной динамикой налоговых и неналоговых (то есть собственных) доходов, которые выросли на 9,4% и составили 7,9 трлн руб. Так, среди бюджетообразующих налогов рост продемонстрировали поступления: по НДФЛ – на 30%, до 2,5 трлн руб.; налогу, взимаемому при упрощенной системе налогообложения (УСН), – на 41%, до 522 млрд руб.; акцизам – почти на 6%, до 550 млрд руб.

Ранее Минфин РФ предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ, снизив порог годового дохода для применения ставки 15% до 2,4 млн руб. и введя еще три ступени с максимальной ставкой 22% для доходов свыше 50 млн руб. Министерство внесло в правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг., в также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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