Россельхозбанк увеличил кредитование агросектора в Иркутской области

С начала 2024 года Россельхозбанк направил на поддержку аграриев Иркутской области 3,4 млрд рублей, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Благодаря банку началось финансирование семи новых инвестиционных проектов. Поддержка малых форм хозяйствования выросла на 9% и составила 452,2 млн рублей. Важное место в структуре финансовой поддержки традиционно занимают сезонные работы. На эти цели РСХБ выдал 2,1 млрд рублей. Все средства были предоставлены на льготных условиях.

«Несмотря на рост ключевой ставки, кредиты для аграриев остаются льготными. Для приоритетных направлений ставка не превышает 7,4%. Как опорный банк АПК, мы понимаем свою особую ответственность перед агросектором. Своевременное финансирование в требуемом объеме – одно из обязательных условий для хорошего урожая, а значит и продовольственной безопасности региона. Аграрии остаются для нас в приоритете. При этом малому и среднему бизнесу мы уделяем особое внимание, понимая, что им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям», – рассказала директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Россельхозбанк продолжает активно поддерживать важные для региона инвестиционные проекты. Крупные компании АПК на эти цели получили от РСХБ 2,077 млрд рублей – на 24% больше, чем годом ранее. Субсидия на покрытие этих кредитов составила 920 млн рублей.

«Льготное кредитование значительно облегчает нагрузку на аграриев, особенно это ощутимо при новом уровне ключевой ставки. Текущих задач и планов очень много и без заемных средств нам не справиться. Поддержка Россельхозбанка позволяет нам не только выживать, но и модернизировать производство, покупать современное оборудование, - отметил глава крестьянского (фермерского) хозяйства Боханского района, председатель региональной АККОР Вячеслав Лизин.

В целом по России с начала года Россельхозбанк вложил в агробизнес 1,2 трлн рублей, что на 32,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, и начал финансирование полусотни инвестиционных проектов. Высокую динамику показал рост поддержки малых форм хозяйствования – на 41,8% до 84 млрд рублей. Льготное кредитование в составе общей поддержки АПК росло опережающими темпами – на 37,4% до 411,2 млрд рублей. То есть каждый третий рубль аграрии получили на льготных условиях.

В сегменте сезонных работ Россельхозбанк предоставил аграриям 526,4 млрд рублей, увеличив выдачи на 18,5% к аналогичному периоду прошлого года. Льготное кредитование здесь выросло ещё сильнее, чем в целом, – на 39,6% до 274,3 млрд рублей (более половины всех средств). Россельхозбанк обеспечивает 70% финансовой поддержки полевых работ по стране.

Российские компании АПК, вносящие свой вклад в достижение государственных целей по обеспечению дохода от экспорта, получили от РСХБ 454 млрд рублей – на 19,6% больше, чем годом ранее.

В целом за время работы Россельхозбанк направил в АПК 16,3 трлн рублей.