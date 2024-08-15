11 школ Иркутской области получат субсидию на развитие агробизнес-образования

Общий объем финансирования – 10 млн рублей. Постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

Образовательные организации находятся в:

Ангарском округе,

Балаганском р-не,

Заларинском р-не,

Казачинско-Ленском р-не,

Качугском р-не,

Куйтунском р-не,

Нижнеудинском р-не,

Нукутском р-не,

Слюдянском р-не,

Усть-Илимском р-не,

Эхирит-Булагатском р-не.

Глава кабмина отметил, что агробизнес-образование – это один из ресурсов привлечения молодежи в сельскохозяйственную сферу, поэтому Правительство на протяжении четырех лет выделяет финансирование на поддержку агрошкол. За это время все 66 образовательных организаций уже успели получить такую поддержку.

– В зависимости от суммы софинансирования, заявленной муниципалитетом, размер субсидии в этом году составит от 760 до 950 тыс. рублей. На эти средства школы смогут приобрести мини-трактор, мотоблок, культиваторы, сеялки, газонокосилки, также цифровые лаборатории и учебно-лабораторные комплексы, микроскопы, теплицы, системы для полива и другое оборудование, необходимое для реализации своих аграрных проектов, – пояснил министр образования Максим Парфенов.