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Житель Иркутской области накопит на «однушку» в новостройке Москвы за 15 лет

Такие данные приводит портал «Мир квартир», документ есть у SIA.RU.

Согласно данным сайта, квартира в старом жилом фонде столицы обойдется в 12,8 млн руб., а «новостройка» в 16,4 млн руб.

Месячный доход жителя Приангарья Росстат в мае 2024-го оценил в 88,5 тыс. руб. Таким образом, средний период накопления у жителя региона на новую квартиру составит 15,5 лет, а на «вторичку» – 12,1 лет. Это 14 место по стране.

На первых строчках расположились Чукотский АО (7 лет в новостройке и 5,5 на вторичном рынке), Камчатский край (8,7 и 6,8 года), Магаданская область (9 и 7 лет).

Сами москвичи заняли четвертое место – они будут копить 9,1 и 7,2 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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