Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-3 самых прибыльных вкладов на 1 год

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-3 самых прибыльных годовых вкладов, по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались предложения 30 крупнейших банков на Банки.ру на 6 августа 2024 года, при этом учитывались вклады с минимальной суммой для открытия до 500 000 рублей.

При сравнении предложений эксперты в первую очередь учитывали процентную ставку (номинальную и эффективную), а также дополнительные опции (пополнение, частичное снятие), порядок выплаты процентов, возможность увеличения процентной ставки и условия досрочного расторжения. В случае если банк предлагает на выбор опции по капитализации или ежемесячной выплате процентов, при составлении рейтинга учитывалась процентная ставка при условии капитализации процентов.

1 августа Банк Уралсиб повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов. Доходность по вкладам вида «Доход» теперь составляет 17,20 – 20,71% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 19% годовых* с учетом капитализации на сроке 181 день – при размещении от 2 млн до 7 млн рублей включительно.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».