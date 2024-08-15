Режим ЧС федерального характера введен в Белгородской области

Решение принято 15 августа на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», – заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Введение режима подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава ведомства акцентировал внимание на недопустимость фактов необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости, поручив Федеральной антимонопольной службе принять активное участие в этой работе.

Напомним, что ЧС федерального характера – самый высокий из существующих.