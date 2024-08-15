Новости

Режим ЧС федерального характера введен в Белгородской области

Читайте также:

Иркутская область доставила гуманитарную помощь жителям Курской области
13 августа 2024
Режим ЧС федерального значения ввели в Курской области
9 августа 2024

Решение принято 15 августа на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«В соответствии с информацией, полученной в ходе докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», – заявил глава МЧС России Александр Куренков.

Введение режима подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава ведомства акцентировал внимание на недопустимость фактов необоснованного повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости, поручив Федеральной антимонопольной службе принять активное участие в этой работе.

Напомним, что ЧС федерального характера – самый высокий из существующих.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "СВО: Спецоперация России на Украине, 2022, последние новости":
Все материалы сюжета (372)


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес