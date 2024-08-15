Мобильные игры стали больше привлекать пользователей

В 2024 году россияне ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 11 часов, что на 85% больше показателя 2023 года. Вместе с тем активно растет и аудитория игровых приложений — в июле она увеличилась в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр.

В среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр тратил на них 11 часов 30 минут ежемесячно. При этом год назад на смартфонные игры у россиян уходило около 6 часов 10 минут в месяц. Число пользователей игровых приложений также выросло: с начала года аудитория популярных мобильных игр выросла на 28% в июле, а в сравнении с июлем 2023 года показатель увеличился на 53%.

Самой популярной игрой по объему потраченного интернет-трафика за 6 месяцев 2024 года стала Mobile Legends, которая год назад замыкала топ-3. Следом за ней идут онлайн‑платформа для создания игр ROBLOX, игра-песочница Minecraft, шутер Call Of Duty и игра жанра «три в ряд» Gardenscapes.

Чуть более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на россиян 36-45 лет (34%). Вторая самая активная категория — абоненты 26-35 лет (28%), еще 17% интернет-трафика этого сегмента потребляют россияне 46-55 лет. Мужская и женская аудитория любят мобильные игры почти одинаково — мужчины составляют 52% от всех пользователей, на них же приходится 54% от всех потраченных в играх гигабайт.

«Мы видим, что сегмент мобильных игр бурно развивается и привлекает все больше россиян вне зависимости от пола и возраста. В ответ на этот тренд Yota разработала тариф для геймеров, который помимо минут связи и пакета интернета включает в себя игровую валюту на самые популярные мобильные игры: от PUBG Mobile и StandOff 2 до Mobile Legends. Каждый месяц игрок может менять свой выбор и получать пакет игровой валюты для разных онлайн-игр в дополнение к услугам связи», — поясняет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

По данным Yota, в 2024 году больше всего интернет-трафика на мобильные игры потребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. В топ-5 регионов по активности геймеров также входят Чита и Новосибирск.

В пресс-службе МегаФон подтвердили, что в этом году дальневосточники погрузились в онлайн-игры — трафик относительно прошлого года вырос на 27%. Вместе с тем число геймеров в восточных регионах страны увеличилось на 4%. В Забайкалье, Хабаровском крае, Еврейской автономии и в Приамурье их стало больше, чем годом ранее. Наибольшую активность в игровых приложениях любители мобильных игр показывают, как правило, в четверг и воскресенье.