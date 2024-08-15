Недельные расходы россиян выросли на 705 рублей

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на прошедшей 32 неделе года (с 5 по 11 августа) среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 7948 рублей.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю вырос на 705 руб. или на 8,9%. Значение Индекса ИПА составило 271,9%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 1609 руб. или на 25,4%.

«Возможно, основная масса россиян возвращается из отпусков и возобновляют привычный ритм покупок, включая запланированные покупки в преддверии учебного сезона. Кроме этого, одной из возможных причин могут являться скидки на сопутствующие товары для школы и не только. Активные скидочные акции в рознице стимулируют покупателей совершать больше как запланированных, так и импульсных покупок. И маркетплейсы здесь играют одну из главных ролей», – резюмируют эксперты.

Важно отметить, что на фоне роста недельных расходов средний чек остался практически на прежнем уровне. Это говорит о том, что россияне стали покупать чаще, но при этом рационализируют свой подход к покупкам, выбирая более выгодные предложения.