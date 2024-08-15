​​​​​​​Кредитка 0% от Своего Банка — в топе предложений

Кредитка 0% вошла в список лучших предложений кредитных карт с бесплатными переводами средств, подготовленный экспертами финансового портала Банки.ру.

Аналитики сервиса отмечают, что, как правило, за переводы с кредитной карты банки взимают комиссию, а также на них действуют повышенные ставки. Вместе с тем некоторые банки предлагают карты с более выгодными условиями, в том числе с бесплатными переводами. В их число входит Кредитка 0% от Своего Банка.

Пользователи Кредитки 0% с лимитом до 300 000 рублей могут бесплатно переводить деньги с кредитной карты на карту любого банка — как свою, так и другого клиента — в мобильном приложении или интернет-банке Своего Банка. Комиссия за переводы не взимается.

«Для нас включение в топ предложений наряду с лидерами рынка — не просто признание уникальности нашего продукта, но и подтверждение того, что того, что Свой Банк движется в правильном направлении. Мы стремимся предлагать нашим клиентам наиболее выгодные решения, которые делают их жизнь проще и комфортнее», — отметил Вадим Шамин, заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).

Клиенты Своего Банка могут бесплатно снимать наличные и пополнять карту в банкоматах любых других банков. Также карту можно бесплатно пополнить переводом по номеру карты или телефона — через Систему быстрых платежей. Кроме того, Кредитка 0% позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии и получать привилегии по программе «Привет, МИР!».

Для оформления Кредитки 0% нужно заполнить онлайн-заявку в мобильном приложении или на сайте банка. Свой Банк примет решение в течение пары минут и доставит карту бесплатно.