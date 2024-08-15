На Байкале проходит 16-й Международный молодежный форум

В бухте Хужир-Нугэ проходит международный молодежный форум «Байкал» (Форум), на который собрались 600 человек из 52 регионов России и девяти стран. Сбер выступил партнером мероприятия.

Главная тема мероприятия — «Цели устойчивого развития», состояла из четырех основных направлений: туризм, предпринимательство, молодёжные сообщества, диалог культур. Активности проводились по двум блокам: проектном и образовательном.

В проектном блоке молодые люди включались в разработку проектов, направленных на общественно-политическую, социально-экономическую и культурную сферы. В образовательном блоке прокачивали личностное и профессиональное развитие через лекционные занятия, мастер-классы, лекции, ситуационные игры, дискуссии и проведение открытых диалогов.

Эксперты Байкальский банк провели интерактивы, на которых участники Форума генерили идеи и проекты под чутким руководством лучших спикеров Сбера.

«Байкал — место силы, наполненное энергетикой на созидание. На этой площадке собрались молодые, талантливые, заряженные на творчество люди, которым интересно буквально всё. Здесь мы представили возможности наших собственных AI-сервисов GigaChat и Kandinsky, которые совершенствуем, насыщаем новыми функциями. Это здорово, что проводятся такие масштабные мероприятия, на которых молодежь получает новые знания, вдохновляются и привозят в учебу и работу новые идеи», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

Илья Литвиненко, трендвочер Сбера, рассказал на Форуме об AI-сервисах GigaChat и Kandinsky, познакомил участников с метавселенной – персональным виртуальным миром, созданным для общения и новых открытий, и провел в этой метавселенной квиз.

Международный молодежный форум «Байкал» проходит с 2008 года.