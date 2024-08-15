Жители Сибири оформили обновленных «семейных ипотек» на 725 млн рублей

Средняя стоимость одного кредита составила чуть более 5 млн рублей. Наибольший объем выдач в Сибири приходится на Новосибирскую (234 млн рублей) и Иркутскую (115 млн рублей) области, а также Красноярский край (110 млн рублей).

В целом по стране по итогам первого месяца работы обновленной программы около 2,6 тысяч россиян получили по ней кредиты в ВТБ на сумму более 17 млрд рублей. На фоне завершения универсальной господдержки и высоких рыночных ставок доля «семейной» программы растет – сегодня в ВТБ на нее приходится половина всех ипотечных продаж.

«С уходом универсальной господдержки ценность «семейной» ипотеки для россиян выросла. Если в первом полугодии в ВТБ на нее приходилось в среднем чуть больше 40% ипотечных продаж, то сегодня – уже половина. Из-за недавнего раунда повышения ставок на рынке и достаточно серьезного изменения IT-ипотеки доля «семейной» госпрограммы в выдачах продолжит расти», – сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.