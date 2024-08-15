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Вклад Своего Банка — в числе лучших депозитов сроком на полгода

Финансовый портал Банки.ру опубликовал рейтинг лучших вкладов со сроком размещения шесть месяцев. На третьем месте — Свой Вклад Банки.ру от Своего Банка.

Авторы исследования отмечают, что депозиты сроком до полугода пользуются у россиян наибольшим спросом, а дистанционное оформление вклада через финансовый маркетплейс имеет целый ряд преимуществ для клиентов, включая более выгодные условия.

Свой Вклад Банки.ру можно открыть на срок от 6 месяцев до 3 лет и на сумму от 30 000 до 500 000 000 рублей. За счет капитализации процентов эффективная ставка по вкладу сроком на полгода достигает 19,5% годовых. Проценты выплачиваются каждый месяц путем причисления к сумме вклада.

Узнать подробнее об условиях и подать заявку на открытие вклада можно на Банки.ру.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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