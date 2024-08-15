59 участников молодежного форума «Байкал» получили грантов на 14 млн рублей

15 августа прошло закрытие международного молодежного форума «Байкал», в котором принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На церемонии огласили результаты двух грантовых конкурсов: Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи и регионального грантового конкурса министерства по молодежной политике Иркутской области.

Так, 59 молодых людей получили грантовую поддержку на общую сумму 14 млн рублей.

– Наш форум еще раз доказал, что у молодежи много проектов и планов, которые направлены на улучшение жизни в разных сферах – экологии, предпринимательства, творчества, социальной работы, развития различных сообществ и многих других. Уверен, за эти дни на Байкале ребята по-настоящему сдружились, обменялись идеями, получили огромный опыт и заряд энергии для дальнейшей работы, – сказал Игорь Кобзев.

В этом году участниками форума стали 600 молодых людей из 52 субъектов Российской Федерации и из девяти стран.

– Мы усилили программу, пригласив известных спикеров из разных сфер деятельности, поэтому форум получился полезным и насыщенным. Завтра у нас завершающий день, участники отправятся к себе на родину передавать те знания и опыт, который они получили здесь. Я искренне благодарна коллегам за вложенные силы, а участникам за их эмоции и идеи, это было увлекательно, – отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.