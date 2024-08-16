Самолет упал на территории Иркутской области

В районе поселка Михайловка Черемховского района при выполнении планового полета потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. На борту находились люди. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Информация о падении поступила в 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф. По информации Минобороны, самолет является военным. По предварительным данным, во время падения четыре пилота катапультировались. Ночью один из членов экипажа погиб.

«К месту происшествия выехали соответствующие службы, поэтому точная информация будет позднее <...> по предварительной информации, причиной стала техническая неисправность», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.