Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за поднятия уровня воды в реках

На территории Ленинского и Свердловского округов в Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в реках. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Все силы и средства находятся в готовности. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается повышение уровня воды в реке Иркут в районе поснлка имени Горького до критических отметок.

Организована круглосуточная работа гидрологических постов, которые ведут мониторинг обстановки. При необходимости будет осуществлена отсыпка. Кроме этого, сотрудники МЧС и администрации информируют жителей о текущей ситуации и о принимаемых мерах по её стабилизации.

В настоящее время уровень воды в Иркуте по состоянию на 20:00 в районе села Баклаши составил 443 см при критическом уровне 480 сантиметров, в районе Иркутска – 270 см при критическом уровне 320 см.

В связи с повышением воды в реке Иркут Енисейским бассейновым водным управлением сбросные расходы Иркутского гидроузла снижены до 1500 м3/с.