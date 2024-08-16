Новости

Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за поднятия уровня воды в реках

На территории Ленинского и Свердловского округов в Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в реках. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Все силы и средства находятся в готовности. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается повышение уровня воды в реке Иркут в районе поснлка имени Горького до критических отметок.

Организована круглосуточная работа гидрологических постов, которые ведут мониторинг обстановки. При необходимости будет осуществлена отсыпка. Кроме этого, сотрудники МЧС и администрации информируют жителей о текущей ситуации и о принимаемых мерах по её стабилизации.

В настоящее время уровень воды в Иркуте по состоянию на 20:00 в районе села Баклаши составил 443 см при критическом уровне 480 сантиметров, в районе Иркутска – 270 см при критическом уровне 320 см.

В связи с повышением воды в реке Иркут Енисейским бассейновым водным управлением сбросные расходы Иркутского гидроузла снижены до 1500 м3/с.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Уникально. Экстремально. Стратегически важно. 7 флагманских проектов компании СтройПроектСервис»
«Наша ценность – это наши сотрудники» – Сергей Меркурьев, «СтройПроектСервис»
«Мы построили современное производство и собрали уникальный коллектив», – Евгений Столяр, «СтройПроектСервис», об индустриальном парке «Жилкино»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес