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Житель Иркутской области заплатит 4,5 млн рублей за лесной пожар

В Слюдянском районе осудили 41-летнего мужчину за уничтожение леса в результате неосторожного обращения с огнем. Подробности рассказали в пресс-службы прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что в мае 2023 года житель Иркутского района находился на особо охраняемой природной территории, не имея при этом письменного разрешения администрации национального парка. Здесь он остановился для ночлега в районе тоннеля Хабартуйского комплекса между озером Байкал и железнодорожным полотном.

Используя зажигалку, мужчина поджег сухую траву, в результате чего огонь распространили на лесную подстилку и деревья, произраставшие на территории Маритуйского участкового лесничества Прибайкальского национального парка.

Возникшим пожаром уничтожены насаждения на общей площади 18 га, чем лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в размере более 4,2 млн рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал мужчину виновным в совершении преступления, назначив ему штраф в 300 тыс. рублей. Также с осужденного взыщут сумму причиненного ущерба в размере свыше 4,2 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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