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В Иркутске работница банка, информирующая клиентов о мошенниках, стала их жертвой

Аферисты в Иркутске обманули 31-летнюю работницу банка. Она отдала им несколько миллионов. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Примечательно, что в обязанности женщины входило информирование клиентов об основах инвестирования и опасностях дистанционного мошенничества. Однако она сама решила связаться с сомнительным способом быстрого заработка и перевела деньги злоумышленникам, выдававшим себя за брокеров», – рассказали в региональной полиции.

Известно, что потерпевшей в мае поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник рассказал о новой инвестиционной компании. Как пояснил мужчина, высокая доходность и скорость вывода денег в их фирме «значительно превосходит конкурентов на рынке».

Иркутянка зарегистрировалась на торговой платформе. На протяжении 2,5 месяца она вносила кредитные и собственные сбережения на указанные ей счета. Для убедительности аферисты отображали в приложении несуществующую прибыль от совершенных сделок.

При попытке забрать деньги доступ к счетам и личному кабинету заблокировали, а «консультанты» перестали отвечать на звонки. Суммарно заявительница потеряла свыше 3 миллионов рублей. По данному факту проводится проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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