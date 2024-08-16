Впервые в Иркутской области выполнили уникальную операцию Росса для спасения ребенка

Детские кардиохирурги Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы впервые в Приангарье провели сложнейшие инновационные операции троим детям по протезированию клапана сердца имплантируемым протезом ‒ гомографтом, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«В том числе, пятилетней девочке выполнили операцию Росса, суть которой заключается в замене поврежденного аортального клапана пациента его собственным легочным клапаном. При этом легочный клапан заменили на донорский человеческий гомографт. Сегодня в мире это вмешательство выполняют единичные кардиохирурги», – говорится в сообщении.

Уникальность операции заключается в том, что это вмешательство полностью устраняет порок. Девочка сможет вести полноценный образ жизни и после операции нет необходимости принимать препараты. Во взрослом возрасте у нее не поменяется образ жизни и сохранится репродуктивная функция.

Опытом проведения операций с использованием гомографта с детскими кардиохиругами ИОКБ поделились ведущие эксперты страны, которые успешно проводят операции у детей с приоритетом на критические пороки сердца.

Для обмена опытом в Иркутск прибыли главный внештатный детский кардиохирург Ленинградской области, генеральный директор Санкт-Петербургского банка гомографтов Владимир Болсуновский, главный внештатный детский сердечно-сосудистый хирург СФО, заведующий кардиохирургическим отделением № 4 (детское) Федерального кардиоцентра Красноярска Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Павел Теплов.

Под руководством заведующего кардиохирургического отделения №2 (детское) ИОКБ Евгения Ефанова, команда специалистов всего прооперировала троих детей в возрасте 5-9 лет. После вмешательства всех пациентов перевели в обычные палаты к мамам.