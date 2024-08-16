Рекордные 511 млн рублей выделили на ремонт дорог в Шелеховском районе

В 2024 году на ремонт дорог Шелеховского района направили 511 млн рублей, из них 416,4 млн – из областного бюджета, 94,6 млн – из местного. Это наибольшая сумма за последние годы, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

На эти средства проводят работы в пяти населенных пунктах. В Шелехове – по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в селе Баклаши – по программе «Транспортный каркас Иркутской области», в селах Олха, Введенщина и Большой Луг – на средства субсидии из регионального бюджета.

Общая протяженность ремонтируемых участков составляет семь километров. В частности, в селе Олха строят мост через реку Олха и делают подъездные пути к примыкающим улицам Заречной и Депутатской. В следующем году специалисты уложат асфальтобетонное покрытие и обустроят освещение.

В Шелехове завершают ремонт улицы Орловских Комсомольцев. Его начали в прошлом году. Специалистам осталось установить остановочный пункт, сделать освещение и пешеходные дорожки.

В селе Баклаши в этом году ремонтируют участок улицы Рябиновой протяженностью 1,07 км. Техническая готовность объекта составляет 90%. В ближайшее время подрядчик выполнит устройство обочин, нанесет разметку, установит дорожные знаки.