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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 августа: 7 013,5200 руб/1 г золота и 79,7800/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 7 013,5200 руб.
  • 1 грамм серебра - 79,7800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 675,0000 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 709,2600 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 138,5098 р. (1,94%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (0,45%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,2200 р. (1,55%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1799 р. (0,08%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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