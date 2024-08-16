Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 августа: 7 013,5200 руб/1 г золота и 79,7800/1 г серебра

ЦБ РФ с 16 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 013,5200 руб.

1 грамм серебра - 79,7800 руб.

1 грамм платины - 2 675,0000 руб.

1 грамм палладия - 2 709,2600 руб.

Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 138,5098 р. (1,94%) .

Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (0,45%) .

Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,2200 р. (1,55%) .