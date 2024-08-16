Строительные компании в тройке самых активных работодателей Иркутской области

Эксперты hh.ru выяснился, как изменился спрос на персонал в строительной отрасли, какие специалисты наиболее востребованы и какую заработную плату им предлагают компании.

Ощущение стабильности и рост потребности в кадрах

Как ранее показал опрос hh.ru, сегодня больше половины российских строительных компаний (54% из них) ощущают стабильность бизнеса, а еще 21% склонились к позитивной оценке, и только 20% негативно оценивают свое положение на рынке. Более того: 61% компаний отрасли планируют увеличение численности персонала до конца 2024 года.

Строительные компании в топе-3 по уровню спроса на персонал

За январь-август 2024 года компании из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» открыли в Иркутской области на hh.ru 10,5 тысяч вакансий или 9,5% от общей потребности в кадрах в регионе. Отрасль находится на 2 месте по спросу на персонал, и ее опережает по количеству вакансий только розничная торговля.

Сильнее всего строительная отрасль нуждается этом году в инженерах-конструкторах и проектировщиках (5,9% предложений о работе), в инженерах ПТО (5,6%), менеджерах по продажам (5,4%), а также в водителях (4,4%), прорабах (4,3%), машинистах (4,1%) и разнорабочих (3,6%).

Отметим, что все специализации, попавшие в число самых востребованных, сегодня относятся к дефицитным. Например, на одну вакансию инженера-конструктора приходится 3,1 резюме (при норме в 4-8), на одну вакансию прораба – 1,7, машиниста – 1,3. Важно учитывать, что специалисты такого профиля сегодня востребованы не только на стройке, но и в других отраслях бизнеса – за тех же машинистов им зачастую приходится конкурировать с производственным и нефтегазовым секторами экономики. Не случайно сразу 74% представителей строительных компаний отметили увеличение сроков закрытия вакансий.

Зарплаты в строительстве выше рынка

Медиана предлагаемых зарплат в строительной отрасли за первые семь месяцев 2024 года составила в Иркутской области 118 600 руб. (для сравнения в целом по РФ – 104 500 рублей). При этом средняя зарплата, которую готовы платить в Приангарье работникам, составила по итогам июля 69 418 рублей.

Ранее в рамках опроса сразу 56% компаний строительной отрасли сообщили о росте реальных зарплат сотрудников в первой половине 2024 года. И при этом 57% работодателей заявили о намерении увеличить оклады до конца года.

Среди регионов повышенной активностью строительных компаний на рынке труда в 2024 году отличился Красноярский край – 11% от всех местных вакансий открыты работодателями из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование». Схожая ситуация – в Ямало-Ненецком АО и Тюменской области (по 10,6% вакансий), а также в Амурской области (10,2%), Иркутской области (9,5%), Омской области (9,3%), в республиках Башкортостан и Бурятия (по 9% от всех местных вакансий).

«По официальным данным, в строительной отрасли задействовано около 16% трудоспособного населения страны – это крупнейшие работодатели для многих регионов. В 2023 году сразу 101 компания из отрасли «Строительство, недвижимость» вошла в число финалистов Рейтинга работодателей hh.ru – на 20 компаний больше, чем в 2022 году. Мы видим, что девелопмент сегодня плотно работает над HR-брендингом, и это объяснимо, ведь без сильного бренда работодателя конкурировать за дефицитный персонал крайне сложно», – отмечает Нина Осовицкая, директор Бренд-центра hh.ru.