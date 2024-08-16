РСХБ проанализировал рынок хмелеводства и потребления пива

10-17 августа 2024 года в Чебоксарах при поддержке Россельхозбанка проходит Всероссийский фестиваль «Зеленое Золото России». Как отмечают аналитики РСХБ, за год валовый сбор хмеля в целом по России вырос на 35%, при чем большую часть производного для пенного напитка вырастили малые предприятия. О возможностях развития и диверсификации бизнеса хмелеводов рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

По данным Росстат, валовый сбор хмеля в организованном секторе по итогам полного 2023 года составил 292 т (в 2022 году показатель составил 216 тонн). Большая часть производства хмеля приходится на Чувашскую республику. Следом за Чувашией в топ производителей российского хмеля входят Краснодарский край, Липецкая область, Республика Марий Эл и Республика Алтай. При этом первое место по производству пива и пивных напитков заняла Ульяновская область (7,3%), следом идут Московская (6,8%) и Новосибирская области (6,4%).

Чувашия исторически является лидером по площади многолетних насаждений хмеля и поступательно их наращивает. Сегодня производством пенного напитка и выращиванием хмеля охотно занимаются фермеры и малые сельскохозяйственные предприятия республики, предоставляя потребителю новые интересные вкусовые сочетания. При чем климатические условия региона позволяют ей производить самый экологически чистый хмель в мире. В целом по Чувашии в организованном секторе в 2023 году площадь насаждений хмеля составила 181 га (данные Росстата), 72% из которых достигли плодоносящего возраста. При чем по сравнению с 2022 годом насаждения в плодоносящем возрасте увеличились в 2 раза, что и сказалось на хорошем урожае.

Наибольшую популярность среди розничных потребителей пиво и пивные напитки завоевали в крупных регионах. Так, абсолютным лидером по потреблению в 2024 году стали Москва и Московская область – на долю региона пришлось 11,8% от всех розничных продаж в РФ. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область с долей 4,3%, замыкает топ-3 Свердловская область (4,1%). В рейтинг регионов с наибольшим количеством розничных продаж пива и пивных напитков также вошли (в порядке убывания доли продаж): Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Челябинская область, Самарская область, Красноярский край и Нижегородская область.

«За десять лет действия продэмбарго российские аграрии добились импортозамещения основных продуктов питания. Но это не означает, что возможности импортозамещения исчерпаны. В поставках хмелепродуктов по-прежнему доминируют иностранные производители. И в этом контексте рост производства хмеля можно расценивать как позитивный сигнал - российские фермеры обратили внимание на возможность диверсифицировать свое производство. Сейчас мы говорим о хмеле для производства лагеров. Дальнейшие поиски добавленной стоимости могут привести наших производителей к выращиванию специализированных сортов хмеля для более ароматных сортов, например, IPA и APA. Сотрудничество фермеров с небольшими пивоварнями будет отвечать запросом потребителя, ведь поиски локальных и гиперлокальных нестандартных продуктов являются одним их основных драйверов зрелого рынка продуктов питания и напитков», - рассказал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

«Чувашия имеет уникальные природно-климатические условия для выращивания хмеля, и при достаточной поддержке государства мы сможем заместить до половины импорта хмеля в Россию, обеспечив наших пивоваров высококачественным отечественным сырьем. И смотря в перспективу, Правительством Чувашской Республики разработан проект индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2030 года «Развитие отрасли хмелеводства». Планируем в 2025–2030 годах заложить хмельники, установить необходимые хмелешпалеры, обеспечить соответствующий уход за хмельниками. Хозяйства закупят хмелеуборочные комбайны и хмелесушилки, тракторы, спецтехнику, грануляторы. Средства, выделяемые в рамках Индивидуальной программы социально–экономического развития Чувашской Республики до 2030 года, будут направляться в виде грантов на хмельники «под ключ» в рамках замкнутого цикла на реализацию проектов на 20 га, 60 га и 90 га. Кроме средств, сохраним все действующие меры господдержки с учетом софинансирования», - обозначил Вице-премьер, Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.