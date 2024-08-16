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Один из пилотов, упавшего в Иркутской области, бомбардировщика ТУ-22М3 погиб

Момент падения, кадр очевидца

Работы на месте крушения велись всю ночь.

«Работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего летчика. Это действительно тяжелая утрата», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

У трех пилотов диагностировали травмы различной степени тяжести, пострадавших госпитализировали. Специалистам предстоит определить точную причину падения – предварительной версией остается техническая неисправность судна.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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