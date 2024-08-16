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РУСАЛ помог первоклассникам собраться в школу

111 детей сотрудников Иркутского алюминиевого завода получили подарки к 1 сентября.

В торжественной обстановке Дворца культуры «Металлург» первоклассников приветствовала директор по персоналу ИркАЗа Елена Мартынова: «Сегодня мы от души поздравляем семьи наших заводчан с началом новой школьной жизни. Вручаем сертификаты и желаем нашим детям успехов в учебе».

Первоклашки признаются, что рады поздравлениям и поскорее мечтают пойти в школу.

«Спасибо за такой подарок. Мы с папой завтра пойдем в магазин и я сам куплю красивые тетради, фломастеры и пенал», – сказал сын заводчанина Лев Завьялов.

Сами родители отмечают, что такая поддержка очень важна для семей.

«Обустроить домашнее место первоклассника сейчас очень дорого – для сына мы купили домашнюю парту и мебель. На сертификат от РУСАЛа приобретём канцелярию для школьного рюкзака», – поделилась сотрудница ИркАЗа Татьяна Тельнова.  

Традиционно РУСАЛ дарит сертификаты на покупку школьных наборов всем первоклассникам, чьи родители работают на предприятиях компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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