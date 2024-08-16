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Семь российских вузов вошли в Шанхайский рейтинг университетов

Семь российских университетов вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который ежегодно составляется в институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун. Документ приводит издание «Ведомости».

Этими вузами стали:

  • Московский государственный университет (МГУ),
  • Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ),
  • Московский физико-технический институт (МФТИ),
  • Уральский федеральный университет (УрФУ),
  • Национальный исследовательский университет НИУ ВШЭ,
  • Новосибирский государственный университет (НГУ),
  • Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

Места в рейтинге ранжируются только до 100, дальше вузы объединены в группы с диапазоном по 50 и 100 мест. МГУ находится в рейтинге выше всех – он в группе 101–150, после него идет СПбГУ – в группе 401–500. МФТИ расположился в диапазоне 501–600, УрФУ – 601–700, ВШЭ – 701–800, НГУ и Сколковский институт науки и технологий – 801–900.

В 2023 г. МГУ, СПбГУ и МФТИ занимали аналогичные позиции. ВШЭ, НГУ, УрФУ и Сколковский институт науки – в 701–800.

Ранее стало известно, что ЕГЭ чаще одобряют родители, довольные баллами детей. В Иркутске 37% родителей довольны результатами ЕГЭ своих детей в этом году, 34% – нет. Матери чаще, что называется, «в теме»: среди них больше как тех, кто доволен баллами, так и тех, кто не доволен. 23% родителей положительно оценивают систему ЕГЭ, 72% отрицательно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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