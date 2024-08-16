ИГУ объявил дополнительный набор абитуриентов

Дополнительный шанс стать студентом Иркутского государственного университета появился у абитуриентов. С 16 августа ИГУ объявил дополнительный набор на вакантные бюджетные места по некоторым направлениям подготовки бакалавриата и специалитета по очной и заочной формам обучения.

Абитуриенты могут поступить в:

Институт математики и информационных технологий

Институт социальных наук

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации

Педагогический институт

Биолого-почвенный факультет

Географический факультет

Факультет бизнес-коммуникаций и информатики

Физический факультет

Химический факультет

– Вакантные места открыты не на всех направлениях, и их количество серьезно меньше по сравнению с основным набором. В остальном условия приема и поступления не отличаются. Для поступления в ИГУ в рамках дополнительного набора абитуриентам также требуется подать документы. Абитуриентам, которые подавали документы в основную приемную кампанию (июне-августе) необходимо будет пройти всю процедуру заново. Поступающие имеют право подавать заявления не более чем на три направления. Заявления, которые были поданы в период основного приема, не учитываются, – Дарья Баева, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии ИГУ.