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ИГУ объявил дополнительный набор абитуриентов

Дополнительный шанс стать студентом Иркутского государственного университета появился у абитуриентов. С 16 августа ИГУ объявил дополнительный набор на вакантные бюджетные места по некоторым направлениям подготовки бакалавриата и специалитета по очной и заочной формам обучения.

Абитуриенты могут поступить в:

  • Институт математики и информационных технологий
  • Институт социальных наук
  • Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации
  • Педагогический институт
  • Биолого-почвенный факультет
  • Географический факультет
  • Факультет бизнес-коммуникаций и информатики
  • Физический факультет
  • Химический факультет

– Вакантные места открыты не на всех направлениях, и их количество серьезно меньше по сравнению с основным набором. В остальном условия приема и поступления не отличаются. Для поступления в ИГУ в рамках дополнительного набора абитуриентам также требуется подать документы. Абитуриентам, которые подавали документы в основную приемную кампанию (июне-августе) необходимо будет пройти всю процедуру заново. Поступающие имеют право подавать заявления не более чем на три направления. Заявления, которые были поданы в период основного приема, не учитываются, – Дарья Баева, ответственный секретарь Центральной приемной комиссии ИГУ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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