Нужны ли еще пароли? Как создать надежный пароль и защитить свой аккаунт

В современном цифровом мире защита личной информации и создание надежных паролей крайне важны. От сложности пароля зависит сохранность персональных данных и денежных средств. Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов МегаФона Борис Лопатин поделился с редакцией «Ленты.ру» советами, как подобрать надежный пароль и защитить свои аккаунты.

Прежде всего, не стоит использовать последовательные цифры и буквы, а также символы и знаки, отражающие личную информацию, которую легко узнать или найти в интернете: имя и фамилию, город, адрес, день рождения и так далее.

Пользователи часто создают пароли, которые легко запомнить и повторить. Злоумышленники могут подобрать их с помощью специальных программ за считанные секунды. Используя один и тот же пароль для нескольких учетных записей, вы подвергаете свои данные большому риску – получив учетные данные от одного сайта, злоумышленники смогут войти и в другие аккаунты.

Например, серия из четырех цифр допускает тысячи комбинаций, среди которых самые популярные – 1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222 и, наконец, 6969.

Эксперт рекомендует не использовать один пароль для аккаунтов на разных платформах. Надежный пароль должен содержать минимум 12 символов (например: N2$akD!eZ326), среди которых заглавные и строчные буквы, а также специальные символы и цифры. Случайно сгенерированный пароль будет по определению лучше, чем любой другой, придуманный человеком на основе каких-либо логических комбинаций цифр и букв.

Однако и случайный пароль не является панацеей, поскольку злоумышленники могут заполучить его в ходе утечки данных. Поэтому менять пароли Лопатин советует раз в три месяца или чаще при подозрении на атаку аккаунта, а также желательно использовать двухфакторную аутентификацию. Серьезно стоит подойти к выбору пароля для почтового ящика и «Госуслуг». Именно через эти сервисы мошенники могут получить доступ к максимальному объему личной информации: паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения об автомобиле и недвижимости, электронно-цифровая подпись.

Будет полезным использование менеджера паролей – он помогает создавать сложные и надежные комбинации, хранить их в цифровом хранилище, защищенном единым мастер-паролем, и автоматически подставлять их при входе в учетные записи.

К тому же эксперт отмечает важным использовать не только пароли, но и другие способы защиты, среди которых дополнительные секретные коды, отпечаток пальца и т.д.