Кредитование лизинговых компаний — новый продукт для бизнеса от Своего Банка

Свой Банк регулярно расширяет линейку продуктов для корпоративных клиентов. Одним из последних новшеств стала специализированная программа поддержки лизинговых компаний. Преимущества сервиса уже успели оценить десятки партнеров. Текущий портфель данной программы составляет 760 млн рублей, а общий объем одобренных лимитов превышает 2 млрд рублей.

Клиенты Своего Банка могут получить средства в форме единовременного кредита или невозобновляемой кредитной линии для приобретения имущества с последующей передачей его в лизинг, а также для рефинансирования действующих кредитов лизинговых компаний. Максимальный лимит составляет 200 млн рублей.

Свой Банк предлагает гибкие условия кредитования. Предметом лизинга и залога может выступать как недвижимое имущество: квартиры и апартаменты, нежилые помещения, жилые дома и таунхаусы, — так и легковые и грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы, суда, спецтехника и оборудование.

Срок кредитования по сделкам на финансирование лизинга недвижимости достигает 10 лет, по сделкам с другими предметами лизинга — до 5 лет. В случае досрочного погашения кредита комиссия не взимается.

Программа кредитования лизинговых компания доступна по всей России. Свой Банк предлагает полностью электронное оформление сделки с использованием электронной цифровой подписи. Клиентам банка доступен онлайн-кабинет для контроля финансирования и формирования отчетных документов.

«Специализированный продукт для лизинговых компаний — это не просто кредит, это по-настоящему стратегическое решение, которое даст нашим клиентам новые возможности для роста и развития. Уверены, что новый продукт станет надежной основой для их долгосрочного успеха», — отметил Роман Филимонов, директор Департамента развития корпоративного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).