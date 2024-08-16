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«ИрАэро» планирует запустить рейс Иркутск–Шанхай

Начало полетов намечено на зиму 2024 года.

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» получила разрешение китайских властей на выполнение регулярных авиарейсов в Шанхай. Сейчас перевозчик прорабатывает детали полетов. Запуск рейсов намечен на зиму 2024 года.

«Китай сегодня – важный стратегический и культурный партнер России. Мы позитивно оцениваем перспективы воздушного авиасообщения, связывающего крупный туристический и деловой центр КНР с Иркутском», – говорит заместитель генерального директора авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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