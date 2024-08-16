Объем автокредитования в первом полугодии вырос более чем на 90%

Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Всего по итогам семи месяцев текущего года было выдано 811,69 тыс. автокредитов на 1,19 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 80%, объем – на 91%. С января по июль 2023 г. было оформлено 451,83 тыс. автокредитов на 622,05 млрд руб.

65% от общего количества и 69% от общего объема выдач автокредитов в июле пришлось на новые машины.

За месяц было выдано 86,61 тыс. кредитов на новые авто на 136,23 млрд руб. За этот же период было выдано 23,57 тыс. кредитов на б/у авто на сумму 36,84 млрд руб. Месяцем ранее доля кредитов на новые машины составила 63% от общего количества и 67% от общего объема выдач. В июне 2024 г. было выдано 83,42 тыс. кредитов на новые авто на 131,00 млрд руб. На б/у авто за этот же период было выдано 24,73 тыс. кредитов на 37,65 млрд руб.

В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач автокредитов в июле вошли: Москва – 8,92 тыс. автокредитов на 17,16 млрд руб., Московская обл. – 8,89 тыс. кредитов на 15,48 млрд руб., Санкт-Петербург – 5,86 тыс. кредитов на 10,18 млрд руб., Краснодарский край – 5,69 тыс. кредитов на 8,59 млрд руб. и Татарстан – 5,47 тыс. кредитов на 8,14 млрд руб.

«Продолжающийся в июле высокий спрос на автокредиты объясняется просто: россияне в ожидании дальнейшего подорожания как автомобилей, так и кредитов стараются зафиксировать приемлемые для себя условия и купить транспортное средство уже сейчас. Скорее всего, в августе и сентябре мы увидим спрос на автокредиты, сопоставимый с июльским или даже несколько выше. Стоит отметить, что в ожидании подорожания авторынок живет с начала года, что определяет существенный и стабильный рост в этом сегменте кредитования, даже несмотря на текущие высокие ставки», – Николай Филиппов, директор по риск-методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро.