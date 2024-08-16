Самый популярный актив россиян – недвижимость

Его жители страны страхуют чаще всего. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление руководителя отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елены Гусейновой.

«В силу того, что, по нашим данным, увеличилось страхование недвижимости, можно сделать вывод, что население до сих пор отдает предпочтение в сторону данного актива. Основной причиной, по моему мнению, является факт, что недвижимость – актив, который растет в цене», – сказала Гусейнова.

Несмотря на это, 20-30% россиян отдают свое предпочтение финансовым инструментам и также прибегают к различным способам защиты для того, чтобы сохранить деньги.

Ранее стало известно, что отмена массовой программы льготной ипотеки под 8% годовых вместо ожидаемого снижения цен на жилые новостройки из-за сокращающегося спроса, напротив, привела к подорожанию квартир. Причина– запуск застройщиками, пытающимися поддержать продажи, своих ипотечных программ.