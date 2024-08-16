МегаФон подвёл финансовые итоги первого полугодия 2024 года

Выручка в первом полугодии увеличилась на 5,8% до 222,1 млрд руб. Рост связан с расширением абонентской базы, увеличением потребления мобильного интернет-трафика и повышением продаж потребительской электроники.
Ключевые результаты[1]:
- Абонентская база увеличилась на 2,0% до 77,26 млн.
- Сервисная выручка увеличилась на 4,77% до 192,25 млрд рублей.
- Продажи абонентского оборудования выросли на 13,26% до 29,90 млрд рублей.
- Показатель OIBDA увеличился на 4,43% до 98,32 млрд рублей.
- Чистая прибыль составила 26,87 млрд рублей.
База абонентов МегаФона увеличилась на 2,0% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила 77,26 млн человек.
Рост абонентской базы связан с эффективным расширением тарифов линейки МегаФон 3.0, которая привлекает новых потребителей своим наполнением и отвечает интересам существующих клиентов компании. В частности, особой популярностью пользуется услуга МегаСемья, позволившая существенно упростить управление расходами на связь семейных абонентов.
Сервисная выручка возросла на 4,77% до 192,25 млрд рублей, что связано не только с увеличением числа активных клиентов, но и ростом интернет-трафика, потребляемого существующими абонентами компании. По итогам первого полугодия текущего года этот показатель увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также стабильный рост показывает направление по предоставлению услуг проводной связи, выручка которого стабильно растет последние три года более чем на 8%.
Продажи абонентского оборудования выросли на 13,26% до 29,90 млрд рублей, за счет расширения ассортимента и каналов продаж, а также существенного увеличения реализации собственных торговых марок – Fontel и StellarWay.
В первом полугодии операционные затраты компании увеличились. В основном это связано с отменой льгот на плату за использование LTE-спектра частот с 1 января текущего года (неприменение коэффициента перспективности). В результате затраты операторов рынка связи, использующих технологии стандарта LTE и его модификаций, многократно возросли. Тем не менее МегаФону удалось сохранить размер чистой прибыли и OIBDA margin на прежнем уровне за счет эффективного управления затратами.
В июле 2024 года рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА подтвердили рейтинг кредитоспособности компании на максимальном уровне ААА по российской национальной шкале.
Сокращение CAPEX связано с эффектом высокой базы прошлогоднего показателя. В первом полугодии 2023 года МегаФон приобрел товарный знак Yota за 27 млрд рублей. Кроме того, в CAPEX первой половины 2023 года вошли вложения в развитие активов, приобретенных в предыдущие периоды.
При этом затраты на развитие инфраструктуры остались на прежнем уровне, что позволило компании расширять зону LTE. Этот процесс осуществлялся за счет рефарминга существующих сетей 2G и 3G, а также постоянных работ по расширению покрытия сети, в том числе – на федеральных трассах и в малонаселённых пунктах.
На сегодняшний день МегаФон обеспечили сетью LTE свыше 90% поселений численностью от 1000 человек. Кроме того, сетью четвертого поколения покрыто уже более 80% всех ключевых трасс страны.
Финансовые показатели (в млн руб., если не указано иное)
|
6М 2024
|
6М 2023
|
6М 2024/
|
Выручка
|
222 145
|
209 890
|
5,84%
|
Сервисная выручка
|
192 250
|
183 495
|
4,77%
|
Продажа абонентского оборудования
|
29 895
|
26 395
|
13,26%
|
OIBDA
|
98 322
|
94 154
|
4,43%
|
Рентабельность OIBDA
|
44,26%
|
44,86%
|
-0,6 п.п.
|
Чистая прибыль
|
26 866
|
26 925
|
-0,22%
|
CAPEX
|
26 054
|
71 016
|
-63,31%