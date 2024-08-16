МегаФон подвёл финансовые итоги первого полугодия 2024 года

Выручка в первом полугодии увеличилась на 5,8% до 222,1 млрд руб. Рост связан с расширением абонентской базы, увеличением потребления мобильного интернет-трафика и повышением продаж потребительской электроники.

Ключевые результаты[1]:

Абонентская база увеличилась на 2,0% до 77,26 млн.

Сервисная выручка увеличилась на 4,77% до 192,25 млрд рублей.

Продажи абонентского оборудования выросли на 13,26% до 29,90 млрд рублей.

Показатель OIBDA увеличился на 4,43% до 98,32 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 26,87 млрд рублей.

База абонентов МегаФона увеличилась на 2,0% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила 77,26 млн человек.

Рост абонентской базы связан с эффективным расширением тарифов линейки МегаФон 3.0, которая привлекает новых потребителей своим наполнением и отвечает интересам существующих клиентов компании. В частности, особой популярностью пользуется услуга МегаСемья, позволившая существенно упростить управление расходами на связь семейных абонентов.

Сервисная выручка возросла на 4,77% до 192,25 млрд рублей, что связано не только с увеличением числа активных клиентов, но и ростом интернет-трафика, потребляемого существующими абонентами компании. По итогам первого полугодия текущего года этот показатель увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также стабильный рост показывает направление по предоставлению услуг проводной связи, выручка которого стабильно растет последние три года более чем на 8%.

Продажи абонентского оборудования выросли на 13,26% до 29,90 млрд рублей, за счет расширения ассортимента и каналов продаж, а также существенного увеличения реализации собственных торговых марок – Fontel и StellarWay.

В первом полугодии операционные затраты компании увеличились. В основном это связано с отменой льгот на плату за использование LTE-спектра частот с 1 января текущего года (неприменение коэффициента перспективности). В результате затраты операторов рынка связи, использующих технологии стандарта LTE и его модификаций, многократно возросли. Тем не менее МегаФону удалось сохранить размер чистой прибыли и OIBDA margin на прежнем уровне за счет эффективного управления затратами.

В июле 2024 года рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА подтвердили рейтинг кредитоспособности компании на максимальном уровне ААА по российской национальной шкале.

Сокращение CAPEX связано с эффектом высокой базы прошлогоднего показателя. В первом полугодии 2023 года МегаФон приобрел товарный знак Yota за 27 млрд рублей. Кроме того, в CAPEX первой половины 2023 года вошли вложения в развитие активов, приобретенных в предыдущие периоды.

При этом затраты на развитие инфраструктуры остались на прежнем уровне, что позволило компании расширять зону LTE. Этот процесс осуществлялся за счет рефарминга существующих сетей 2G и 3G, а также постоянных работ по расширению покрытия сети, в том числе – на федеральных трассах и в малонаселённых пунктах.

На сегодняшний день МегаФон обеспечили сетью LTE свыше 90% поселений численностью от 1000 человек. Кроме того, сетью четвертого поколения покрыто уже более 80% всех ключевых трасс страны.

Финансовые показатели (в млн руб., если не указано иное)

6М 2024 6М 2023 6М 2024/

6М 2023 Выручка 222 145 209 890 5,84% Сервисная выручка 192 250 183 495 4,77% Продажа абонентского оборудования 29 895 26 395 13,26% OIBDA 98 322 94 154 4,43% Рентабельность OIBDA 44,26% 44,86% -0,6 п.п. Чистая прибыль 26 866 26 925 -0,22% CAPEX 26 054 71 016 -63,31%