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МегаФон подвёл финансовые итоги первого полугодия 2024 года

Выручка в первом полугодии увеличилась на 5,8% до 222,1 млрд руб. Рост связан с расширением абонентской базы, увеличением потребления мобильного интернет-трафика и повышением продаж потребительской электроники.

Ключевые результаты[1]:

  • Абонентская база увеличилась на 2,0% до 77,26 млн.
  • Сервисная выручка увеличилась на 4,77% до 192,25 млрд рублей.
  • Продажи абонентского оборудования выросли на 13,26% до 29,90 млрд рублей.
  • Показатель OIBDA увеличился на 4,43% до 98,32 млрд рублей.
  • Чистая прибыль составила 26,87 млрд рублей.

База абонентов МегаФона увеличилась на 2,0% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила 77,26 млн человек.

Рост абонентской базы связан с эффективным расширением тарифов линейки МегаФон 3.0, которая привлекает новых потребителей своим наполнением и отвечает интересам существующих клиентов компании. В частности, особой популярностью пользуется услуга МегаСемья, позволившая существенно упростить управление расходами на связь семейных абонентов.

Сервисная выручка возросла на 4,77% до 192,25 млрд рублей, что связано не только с увеличением числа активных клиентов, но и ростом интернет-трафика, потребляемого существующими абонентами компании. По итогам первого полугодия текущего года этот показатель увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также стабильный рост показывает направление по предоставлению услуг проводной связи, выручка которого стабильно растет последние три года более чем на 8%.  

Продажи абонентского оборудования выросли на 13,26% до 29,90 млрд рублей, за счет расширения ассортимента и каналов продаж, а также существенного увеличения реализации собственных торговых марок – Fontel и StellarWay.

В первом полугодии операционные затраты компании увеличились. В основном это связано с отменой льгот на плату за использование LTE-спектра частот с 1 января текущего года (неприменение коэффициента перспективности). В результате затраты операторов рынка связи, использующих технологии стандарта LTE и его модификаций, многократно возросли.  Тем не менее МегаФону удалось сохранить размер чистой прибыли и OIBDA margin на прежнем уровне за счет эффективного управления затратами.

В июле 2024 года рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА подтвердили рейтинг кредитоспособности компании на максимальном уровне ААА по российской национальной шкале.

Сокращение CAPEX связано с эффектом высокой базы прошлогоднего показателя. В первом полугодии 2023 года МегаФон приобрел товарный знак Yota за 27 млрд рублей. Кроме того, в CAPEX первой половины 2023 года вошли вложения в развитие активов, приобретенных в предыдущие периоды.

При этом затраты на развитие инфраструктуры остались на прежнем уровне, что позволило компании расширять зону LTE. Этот процесс осуществлялся за счет рефарминга существующих сетей 2G и 3G, а также постоянных работ по расширению покрытия сети, в том числе – на федеральных трассах и в малонаселённых пунктах. 

На сегодняшний день МегаФон обеспечили сетью LTE свыше 90% поселений численностью от 1000 человек. Кроме того, сетью четвертого поколения покрыто уже более 80% всех ключевых трасс страны.

Финансовые показатели (в млн руб., если не указано иное)

     
 

6М 2024

6М 2023

6М 2024/
 6М 2023

  

Выручка

222 145

209 890

5,84%

  

Сервисная выручка

192 250

183 495

4,77%

  

Продажа абонентского оборудования

29 895

26 395

13,26%

  

OIBDA

98 322

94 154

4,43%

  

Рентабельность OIBDA

44,26%

44,86%

-0,6 п.п.

  

Чистая прибыль

26 866

26 925

-0,22%

  

CAPEX

26 054

71 016

-63,31%

  
[1] Cуммовые показатели представлены на основании консолидированных финансовых результатов по МСФО (неаудированных) за 6 месяцев 2024 года. В связи с округлениями, рассчитанными вручную, финансовые и операционные показатели могут отличаться от представленных результатов. Сравнение аналогичных показателей осуществляется за одни и те же периоды в текущем и предыдущем году, если не указано иное.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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