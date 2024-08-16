Слушатели программы бизнес-администрирования МГУ прошли стажировку в ИНК

Слушатели программы бизнес-администрирования (МВА) экономического факультета МГУ прошли стажировку в Иркутской нефтяной компании (ИНК).

Будущим магистрам делового администрирования рассказали об устойчивом развитии, непрерывности бизнеса, а также о риск-ориентированных подходах, применяемых в компании. Кроме того, участники стажировки посетили корпоративный музей ИНК, где познакомились с историей и проектами компании.

– Когда мы планировали стажировку, нас интересовали лучшие практики и кейсы. И мы не прогадали, выбрав ИНК. Экспертов в области управления непрерывностью бизнеса, ESG в России мало, но представители компании на высоком уровне провели лекции, рассказали о стратегии работы в этом направлении. Очень интересно было познакомиться с опытом ИНК, узнать об инструментах, которые позволяют выстроить эффективную работу. Будем рады, если наше сотрудничество продолжится, и в будущем мы сможем также посетить производственные площадки ИНК, – отметила менеджер программ МВА экономического факультета МГУ Дина Куркова.