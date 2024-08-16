Режим повышенной готовности введен в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках

Указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С 16 августа введен режим повышенной готовности на территориях Ангарского городского округа, города Иркутска, Усольского, Слюдянского и Шелеховского районов в связи с ухудшением гидрологической обстановки и повышением уровня воды в реках.

15 августа на реке Иркут в районе села Тибельти отмечалось повышение уровня воды на 229 см, на реках Китой, Белая, Ока, малых реках Южного Прибайкалья – на 10 – 65 см. В период с 15 по 17 августа на реке Иркут, на участке Баклаши – Иркутск, ожидалось повышение уровня воды в районе села Баклаши до 450 – 500 см при отметке неблагоприятного гидрологического явления 480 см, в районе Иркутска – повышение уровня воды до 290 – 340 см при отметке неблагоприятного гидрологического явления 320 см. К настоящему времени обстановка стабилизировалась.